Les Français vont devoir recourir au QR Code pour pouvoir retrouver une vie normale, après le Covid. — Pixabay / geralt

La réouverture des restaurants, des lieux culturels et même des frontières reposera probablement sur l’utilisation d’applications mobiles basées sur des QR Codes, des codes-barres en deux dimensions constitués de carrés noirs sur fond blanc.

Le « pass sanitaire » qui sera sans doute intégré à l’appli TousAntiCovid, proposera « un QR Code d’identification cryptée à scanner à l’entrée des restaurants ou des établissements accueillant du public », a fait savoir le gouvernement.

Les Français pourraient aussi bientôt devoir recourir à « des certificats de santé numériques » pour pouvoir se déplacer à l’étranger et voyager dans le monde, sans avoir à respecter une mise en quarantaine.

Le gouvernement l’a annoncé cette semaine. « Un retour à une vie plus normale, peut-être dès la mi-avril », pourrait être envisagé grâce notamment à l’effet de la vaccination. Une bonne nouvelle pour les Français, qui avec le retour des beaux jours, ont hâte d’en finir avec le couvre-feu, et les nombreuses restrictions liées à l’épidémie de coronavirus. La réouverture des établissements accueillant du public, et d’une manière générale des lieux fermés à cause de la pandémie, passera probablement par l’utilisation d’applications mobiles qui se servent de QR Codes (Quick Response Code).

Ces codes-barres en deux dimensions - constitués de carrés noirs sur fond blanc – qui se décryptent rapidement après avoir été flashés par un simple smartphone, pourraient être exigés dans de nombreux lieux et établissements pour attester de notre bonne santé. Un véritable outil interactif qui risque de devenir un précieux sésame pour les Français qui espèrent pouvoir retourner au resto, au musée, au ciné ou tout simplement prendre l’avion pour partir en vacances. Bref, un dispositif indispensable pour reprendre « une vie normale » dans les prochains mois…

« Un QR Code d’identification cryptée » pour aller au resto, au ciné ou dans les salles de sport…

La vie quotidienne post-Covid 19 passera par la mise en place en France d’un « pass sanitaire », outil numérique qui sera probablement intégré à l’appli « TousAntiCovid », déjà téléchargée par plus de 13 millions de personnes. « Il aura une fonction d’outil de traçage des contaminations et d’alerte pour les cas contacts, grâce un QR Code d’identification cryptée à scanner à l’entrée des restaurants ou des salles de sport », a fait savoir le gouvernement. Si un client s’est retrouvé à l’intérieur d’un établissement au même moment qu’une personne dépistée positive, il recevra ainsi une alerte pour se faire tester. Ce QR Code, sur lequel les professionnels travaillent depuis trois mois, pourrait aussi mesurer automatiquement la jauge de fréquentation et réguler les entrées.

« En Angleterre, lorsque vous rentrez dans un restaurant, vous flashez un QR Code avec votre téléphone et vous pouvez ensuite être prévenu automatiquement si quelqu’un a été testé positif parmi les clients qui se trouvaient dans ce restaurant ce jour-là (…) C’est une solution anonyme, et qui permet d’éviter les démarchages. La mise en place de cette technologie pourrait utilement accompagner la réouverture des établissements publics et des restaurants. On veut vraiment faire de l’appli TousAntiCovid un outil individuel de gestion quotidienne de l’épidémie pour faciliter la vie des gens », expliquait le secrétaire d’Etat au Numérique Cédric 0 lors d'une interview à 20 Minutes il y a quelques semaines.

Un décret pour permettre cette évolution de l’appli gouvernementale a été publié le 14 février au Journal officiel. Et la Cnil a donné son aval, précisant même que le dispositif pourrait éventuellement être obligatoire, à condition qu’il soit limité aux établissements présentant un risque élevé, dans lesquels les mesures barrières sont difficiles à mettre en œuvre. La mise en place de ce dispositif pose toutefois encore de nombreuses questions techniques, de respect des données individuelles et des libertés, et nécessitera un texte législatif, estime l’exécutif.

Des « certificats de santé numériques » pour pouvoir voyager ?

Le QR Code devrait aussi vite devenir indispensable pour ceux qui souhaitent voyager. Les Français pourraient en effet bientôt devoir recourir à « des certificats de santé numériques » pour pouvoir se déplacer à l’étranger et voyager dans le monde, sans avoir à respecter une mise en quarantaine. Plusieurs pays comme l’Islande, la Suède, ou encore le Danemark sont en train de concevoir des applications qui permettraient de faciliter la reprise du transport aérien. En France, le Dr Paul Marcaggi, médecin régulateur au Samu d’Ajaccio, a élaboré avec une équipe d’ingénieurs polonais une application baptisée Travel Password, qui permet de stocker ses données personnelles de santé sur son smartphone.

« L’appli, disponible gratuitement dans les stores de Google et d’Apple, permet d’embarquer un dossier médical dans son smartphone, simplement en prenant en photo des résultats de vos examens, tests RT-PCR, résultats de sérologie ou attestation de vaccination », explique à 20 Minutes Paul Marcaggi, qui précise « avoir conçu cette appli, non-intrusive et qui respecte le RGPD, pour faciliter la vie de celles et ceux qui voyagent ». Au lieu d’une attestation à remplir ou d’un fichier au format PDF stocké sur un smartphone, le passager pourrait donc présenter lors d’un embarquement le fichier enregistré dans l’appli. Développée comme « un couteau suisse pour le Covid 19 » avec la fonction QR Code, Travel Password qui est traduite en 9 langues pourrait « s’adapter à chaque changement de réglementation », y compris « si la présentation obligatoire de tests venait à être étendue aux restaurants, bars ou aux lieux de culture ».

« D’autres entreprises, américaines et asiatiques, ont également développé ce genre d’application. Mais Travel Password est à ce jour la seule appli française à proposer aujourd’hui ce service », explique le Dr Paul Marcaggi, qui a déjà signé des conventions de partenariat avec la mairie et l’hôpital d’Ajaccio, et avec une mutuelle qui emploie des salariés en Ehpad. Le médecin urgentiste serait également en discussion avec « Air Corsica, et d’autres entreprises maritimes et terrestres ». Ces applis, qui fonctionnent via des QR Codes, vont donc devenir un dispositif incontournable pour les compagnies transportant des voyageurs. American Airlines, British Airways et Iberia seraient déjà en train de tester l’appli irlandaise VeriFly (passeport santé mobile), qui revendique déjà près de 200.000 utilisateurs dans le monde. Quant à la compagnie Air France, elle expérimente pour sa part l’appli AOK Pass, « une solution sécurisée de digitalisation du test PCR », développée par les groupes SOS, ICC et la Chambre de Commerce internationale.