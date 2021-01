CORONAVIRUS Une vidéo partagée plus de 40.000 fois sur Facebook, montre un pharmacien réaliser un test antigénique avec du Coca-Cola, et obtenir un résultat positif au Covid-19

Illustration d'un test antigénique rapide. — AFP

Les images sont rapidement devenues virales. Une vidéo partagée plus de 40.000 fois sur Facebook depuis le 25 janvier, montre un pharmacien réaliser un test antigénique avec du Coca-Cola, et obtenir un résultat positif au Covid-19.

« D’après ce que l’on me dit… Il paraît que le Coca-Cola rend le test du virus positif. On va le vérifier aujourd’hui », explique le pharmacien au début de la vidéo. L’homme verse ensuite trois gouttes de la boisson gazeuse sur un test antigénique développé par AAZ. « S’il devient positif, c’est fou. Je serai peut-être obligé de déclarer à la Sécu que Monsieur Coca-Cola est positif », explique-t-il, avant d’annoncer une minute plus tard : « Le test au Coca est positif au Covid… Incroyable ! », ajoutant ensuite ironiquement « Si vous buvez du Coca, vous attrapez le corona ».

Une blague « entre potes »

Cette vidéo a été reprise par de nombreux sites complotistes, qui ont pris cette démonstration au premier degré. Car il s’agissait en réalité d’une blague. L’auteur de la vidéo a en effet affirmé qu’il s’agissait d’une farce. « On déconnait entre potes. Je l’ai faite parce que plein de patients à moi me disent "Oui, il paraît que si on boit du Coca on a le Covid" (…) J’ai fait le test et je l’ai envoyé à un groupe comme ça et puis ils ont dû l’envoyer à des amis à eux et c’est parti comme ça », a expliqué le pharmacien à AFP Factuel.

Cette blague, abondamment repartagée sur les réseaux sociaux, n’a en tout cas pas beaucoup fait rire l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) en France. Celle-ci a dénoncé dans un communiqué « une tentative d’humour irresponsable et inappropriée ».

Tests antigéniques



📣 L'USPO dénonce avec force une vidéo qui détourne la bonne utilisation des tests antigéniques.



⚠️ Dans un climat complotiste et de fausses informations, cette tentative d'humour est irresponsable et inappropriée pic.twitter.com/dzIMVE4VgC — USPO - Pharmaciens d’Officine (@USPO_Pharmacies) January 26, 2021

Face à la viralité de cette vidéo relayant une fausse information, Facebook a par ailleurs été contraint d’ajouter à côté de la publication un message d’alerte pour « manque de contexte » de nature à induire des personnes en erreur.