L’application de messagerie sécurisée est en plein boom ! Depuis que son concurrent WhatsApp a prévenu jeudi qu’il partagerait davantage de données avec sa maison-mère Facebook, Signal figure en tête des téléchargements sur les plateformes Apple Store et Google Play dans plusieurs pays.

Après la publication de messages d’utilisateurs de WhatsApp qui ont manifesté sur les réseaux sociaux leurs intentions de recourir davantage à son concurrent Signal, à l’image de l’emblématique patron de Tesla Elon Musk, l’application gratuite caracole en tête des téléchargements en Inde, en Allemagne, en France, ou encore à Hong Kong, a-t-elle annoncé samedi sur Twitter.

We continue to shatter traffic records and add capacity as more and more people come to terms with how much they dislike Facebook's new terms. If you weren't able to create a new group recently, please try again. New servers are ready to serve you.