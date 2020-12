Quels sont les pays où l'on passe le plus de temps sur les réseaux sociaux ?

Les Français de 16 à 64 ans passent en moyenne 1h36 par jour sur les réseaux sociaux. — Daina Le Lardic / Isopix

La crise sanitaire a profondément marqué le quotidien des Français. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, le nombre d’internautes utilisant régulièrement les réseaux sociaux a littéralement explosé. Confinés à leurs domiciles durant plusieurs semaines, les Français n’ont jamais autant utilisé Internet.

Mais combien de temps passe-t-on chaque jour sur les réseaux sociaux ? Une étude comparative de Global Web Index, relayée par DataReportal et Statistica, a mesuré cette année le temps passé quotidiennement par les internautes du monde entier sur Twitter, Facebook, Instagram ou encore TikTok.

Cette année, il est estimé que les internautes du monde entier passent en moyenne plus de 2h20 par jour sur les #réseauxsociaux. Mais cette durée varie fortement selon les pays et les facteurs démographiques, comme le révèlent les données @globalwebindex : https://t.co/WQa7TsDFnq pic.twitter.com/FoK2Nr4Anx — Statista France (@Statista_FR) December 10, 2020

Les Français passent en moyenne 1h30 par jour sur les réseaux sociaux

En moyenne, les internautes âgés de 16 à 64 ans passent 2 heures et 22 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Mais les tendances sont très variables selon les pays. C’est aux Philippines et au Nigeria que l’on passe le plus de temps sur les réseaux sociaux. Les Philippins sont ainsi connectés à Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok près de 4 heures par jour. Au Nigeria et au Brésil, les gens surfent également sur le Web plus de 3 heures par jour.

A contrario, en France comme dans la plupart des marchés développés, les durées moyennes de connexion sont bien inférieures. Un peu plus de 2 heures par jour aux États-Unis, environ 1 heure et demie dans l’Hexagone et seulement 46 minutes au Japon.

Ces temps d’écran disparates s’expliquent surtout par la moyenne d’âge plus jeune de certains pays. Environ 20 % de la population aux Philippines et Nigeria a entre 15 et 24 ans, contre seulement 11,7 % en France, et 9,6 % au Japon.