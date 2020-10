APPLICATION L’application s’est associée à Yuka et Vivino pour permettre à ses utilisateurs d’obtenir des informations sur des aliments et des vins en les scannant

L'application Snapchat (illustration). — Omar Marques / SOPA Images/Sipa /SIPA

Snapchat a annoncé jeudi avoir ajouté à son application des fonctionnalités offrant « de nouvelles façons de manger et de consommer en utilisant l’appareil photo ». Le réseau social s’est associé à Yuka et Vivino, des outils permettant respectivement d’obtenir des informations sur des aliments et des vins en les scannant. Ces derniers sont désormais intégrés à Snapchat, a indiqué l’entreprise sur son blog.

Il est donc maintenant possible d’utiliser Snapchat pour photographier des produits et obtenir des données et évaluations jusqu’ici seulement disponibles sur Vivino ou Yuka. Il suffit pour cela de faire des captures des étiquettes de bouteilles de vin ou des emballages alimentaires. Douze millions de crus différents sont répertoriés sur Vivino. Les utilisateurs de Snapchat ont aussi accès aux notes et aux caractéristiques de chaque vin.

Les aliments aussi

Grâce à l’accord passé avec Yuka, chacun peut également en apprendre davantage sur pas moins d’un million d’aliments transformés vendus en supermarché. Les consommateurs sont notamment informés sur la qualité des ingrédients, le statut bio du produit, ses qualités nutritionnelles ou encore la présence d’additifs.

En multipliant les fonctions accessibles via la caméra, Snapchat entend fournir « un point de départ pour aider les snapchatters à s’exprimer et à apprendre ». L’entreprise écrit par ailleurs vouloir « rendre plus amusantes et informatives les actions du quotidien comme faire la cuisine et les courses ou ouvrir une bouteille de vin ».