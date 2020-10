Contrairement à de nombreux événements, annulés à cause du coronavirus, le marathon de Londres et aura bien lieu ce dimanche. La distanciation physique pourra y être respectée grâce à Bump, un objet connecté qui permettra à la centaine d’athlètes de maintenir une distance de sécurité.

Créé par l’entreprise britannique Tharsus, Bump peut être porté autour du cou ou accroché à un vêtement, rapporte Engadget. Il émet des signaux sonore et lumineux dès que son utilisateur est trop proche d’une autre personne équipée du même dispositif. L’objet limite donc les risques de contamination pour les coureurs, qui se mesureront aux 42.195 km du parcours.

Elite athletes are competing in the @LondonMarathon for the 40th race this year, with the help of Bump’s cutting-edge social distancing and contact tracing technology. #LondonMarathon #The40thRace https://t.co/i1vavbWPH9