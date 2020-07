Cible préférée des complotistes et autres conspirationnistes, Bill Gates est enfin sorti de son silence. Le milliardaire américain a balayé les théories du complot répandues sur les réseaux sociaux, qui l’accusent d’être à l’origine de la pandémie de Covid-19. « C’est une mauvaise combinaison de pandémie, de réseaux sociaux et de gens qui cherchent des explications simples », a-t-il déclaré dans une interview à CNN.

De faux articles de presse et des photos trafiquées sont devenus viraux ces derniers mois sur les réseaux sociaux, partagés dans de nombreuses langues. Bill Gates a « créé le Covid-19 », veut « dépeupler la Terre », « implanter des puces électroniques à la population »… Des fausses affirmations comme celles-ci ont littéralement explosé sur Internet. Une vidéo, accusant ainsi le milliardaire de vouloir « éliminer 15 % de la population » sous couvert de vacciner la population, a ainsi été vue des millions de fois sur YouTube.

Bill Gates says all the coronavirus vaccine candidates for which there is data would require multiple doses.



"If we look at the effectiveness on the elderly, some of the constructs might require more than two doses to get the kind of protection we want." #CNNTownHall pic.twitter.com/MTxBjREkOm