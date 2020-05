Attention à cette photo manipulée de la fondation Bill et Melinda Gates

FAKE OFF Une inscription « Centre pour la réduction mondiale de la population humaine » a été ajoutée sur une photo du siège de l'organisation

Cette inscription ne figure pas sur le bâtiment. — Capture d'écran Twitter

Une image manipulée de l'entrée de la fondation du couple Gates circule sous forme de mème.

L'inscription n'a jamais figuré sur la façade de ce bâtiment inauguré en 2011.

Non, une inscription en faveur de la réduction de la population n’est pas affichée sur la façade de la fondation de Bill et Melinda Gates. Une photo du siège de la fondation, installée à Seattle, circule sous forme de mème.

Au-dessus du nom de la fondation, on peut y lire l’inscription « Centre pour la réduction mondiale de la population humaine ». L’inscription a été entourée en rouge. Cette image manipulée circule dans plusieurs pays.

Ce mème circule en plusieurs langues. - Capture d'écran Twitter

FAKE OFF

Cette image a été modifiée. Cette inscription ne figure pas sur la façade de la fondation des époux Gates. On trouve l’image originale dans un article de la BBC en septembre 2019. La BBC indique que l’image a été prise par l’agence Reuters, mais ne donne pas la date de la prise du cliché. L’image est probablement plus ancienne, car on retrouve ce même cliché sur un site qui l'a publié en 2012, sans préciser la source du cliché.

Une recherche complémentaire sur Google Maps montre que l’inscription n’y figurait pas en 2019. L’arbre que l’on voit à droite du cliché manipulé a disparu. Sur d’autres photos plus anciennes de la façade de ce bâtiment, distribuées par l’agence de presse Sipa, en 2011, l’année où le bâtiment a été inauguré, l’arbre est bien visible, mais il n’y a aucune trace de l’inscription sur la façade du bâtiment, ce qui confirme la manipulation du cliché publié sur les réseaux sociaux.

Le siège de la fondation des époux Gates, en juin 2011, lors de son inauguration. - Elaine Thompson/AP/SIPA

Sur une photo plus récente, datée de 2015, l’arbre du parvis n’est plus visible, ce qui laisse penser que la photo originale a été prise entre 2011 et 2015. L’inscription est également absente de la façade du bâtiment sur ce cliché de 2015.

La façade de la fondation Bill et Melinda Gates le 3 janvier 2015. - SIPANY/SIPA

