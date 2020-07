Le sommet du mont Blanc. — KONRAD K/SIPA

1. Un décret permet-il aux particuliers de vendre leurs animaux de compagnie à des laboratoires ?

Un décret relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques a engendré un débat enflammé sur les réseaux sociaux.

2. Les policiers des pays nordiques font moins de victimes que les policiers américains, mais gare au raccourci

Une image virale compare la durée de formation des policiers dans les pays nordiques à celle des policiers aux Etats-Unis. Elle établit un parallèle entre cette durée et le nombre de morts causés par les policiers.

3. La République en marche a-t-elle appelé au front anti-écolo aux municipales ?

Le parti présidentiel, qui a noué plusieurs alliances au second tour avec Les Républicains, rejette l’idée d’un tel front.

4. Des « badges » remis aux enseignants mobilisés face au Covid ? C'est vrai

Plusieurs académies ont mis en place un système de « badges » virtuels pour valoriser les compétences acquises chez les enseignants pendant le confinement.

5. La RATP a-t-elle mis en place un système de fichage illégal pour bloquer l’avancement de ses salariés grévistes ?

Plusieurs fichiers secrets ont été découverts par les syndicats de la RATP, laissant craindre un fichage illégal des conducteurs pour bloquer leur avancement.

6. Non, des touristes atteints du Covid n’ont pas surchargé l’hôpital de Sète

Des vacanciers contaminés au nouveau coronavirus mettraient en tension l’hôpital de Sète, selon une publication virale sur les réseaux sociaux.

7. Non, le mont Blanc ne va pas être rebaptisé le « grand Mont »

Un tweet parodique publié pour moquer la prise de position de L’Oréal a été relayé sur Facebook de façon virale et a été pris au premier degré par certains internautes.

8. La mère de Trump l'a-t-elle vraiment traité d'idiot ?

On vous explique en vidéo, dans notre nouvel épisode d'« Oh My Fake », pourquoi on a envie de croire à cette citation plus que douteuse.

9. Le nouveau maire de Goussainville a-t-il été fiché « S » ?

« Il semblerait que je ne figurerais plus aujourd’hui dans aucun fichier », déclare aujourd'hui le nouvel édile, Abdelamiz Hamida.

Bonus : Un fact-check de nos confrères

Donald Trump a accusé les antifas d’avoir causé des violences pendant les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd. Une affirmation démentie par cette enquête du Washington Post.