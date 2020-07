OMF Oh My Fake: Donald Trump, un idiot selon sa mère ? — 20 Minutes - OMF

Les yeux d’une mère sont l’indulgence même… Vraiment ? A l’occasion de la fête des mères aux Etats-Unis, début mai, un post-viral a ressurgi, prétendant que la mère de Donald Trump, Mary-Anne, aurait émis ce jugement tendre sur son fils : « Oui, c’est un idiot qui n’a aucun bon sens ni capacité à évoluer en société, mais c’est mon fils. » Et comme c’était vraiment la fête à Donald, la digne maman de rajouter : « J’espère simplement qu’il ne fera jamais de politique. Il serait un désastre. »

Bon, cessons le suspense, la citation est plus que douteuse et rien ne prouve que Mary Anne Trump ait jamais émis ce type de jugement définitif sur son rejeton. Pourtant, depuis 2019, cette citation connaît un succès non démenti. Pourquoi a-t-on autant envie d’y croire ? Explications par Clémence dans le dernier numéro d’OMF Oh My Fake​.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

