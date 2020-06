En seulement deux jours, le remake de "Tyler Rake" a a atteint près de 9 millions de vues — Capture d'écran Youtube

Une brouette, un seau et des voitures miniatures… Les Ikorodu Bois (les garçons d’Ikorodu), trois acteurs-réalisateurs nigérians âgés de 10 à 15 ans, sont devenus de véritables petites stars sur les réseaux sociaux en parodiant des bandes-annonces de films et des clips musicaux avec de simples accessoires du quotidien. Malik, 10 ans et Muiz, 15 ans, jouent la comédie avec leur cousin Fawas depuis trois ans et leur grand frère Babatunde Sanni, 23 ans, monte les vidéos.

Leur dernière réalisation, un remake de la bande-annonce du film Tyler Rake, a atteint cette semaine près de 9 millions de vues sur Twitter. Avec les moyens du bord, ces jeunes artistes en herbe ont ainsi recréé les principales scènes de la bande-annonce de ce blockbuster réalisé par Sam Hargrave. « Nous aimons tellement ce film et nous espérons que Chris Hemsworth et Netflix verront ce remake », ont-ils écrit dans un message qui accompagnait leur vidéo.

Les frères Russo, producteurs du film et réalisateurs Avengers : Endgame, ont été bluffés par le talent de ces jeunes. « C’est incroyable ! Nous souhaiterions vous inviter pour l’avant-première de Tyler Rake 2. Envoyez-nous un message et on vous y enverra ! », ont-ils écrit sur Twitter.

This is awesome! We would love to have you guys at the #Extraction 2 premiere...DM us and we’ll get you there! https://t.co/6eufmJMgT7 — Russo Brothers (@Russo_Brothers) June 24, 2020

« Voici la prochaine génération de cinéastes au Nigeria »

Ce n’est pas la première fois que ces jeunes passionnés de cinéma font parler d’eux. Début avril, l’acteur américain Will Smith avait partagé lui aussi sur son compte Instagram la bande-annonce nigériane du film Bad boys Life où il tient le premier rôle. La version parodiée avait été vue plus de 7 millions de fois, rien que sur le compte Instagram de Will Smith.

Leur remake de la bande-annonce de la Casa de Papel avait également fait le tour des réseaux sociaux. Une mise en scène approuvée par les deux acteurs principaux de la série, Alvaro Morte, « le Professeur », et Ursula Corbero alias « Tokyo ». « Voici la prochaine génération de cinéastes au Nigeria », avait d’ailleurs écrit l’actrice sur son compte Twitter.

Introducing Nigeria’s next filmmakers generation ❤️ @IkoroduB



He aquí la próxima generación de cineastas en Nigeria ❤️ @IkoroduB pic.twitter.com/bKxlvjSG8u — Úrsula Corberó (@ursulolita) May 25, 2020

Ces jeunes comédiens originaires d’Ikorodu, une ville de l’Etat de Lagos au Nigeria, mettent régulièrement en ligne leurs vidéos sur YouTube et Instagram, où ils sont suivis par plus de 500.000 personnes. « Nous savons maintenant qu’on nous regarde partout dans le monde et nous voulons montrer qu’on a du potentiel », ont déclaré les jeunes cinéastes.