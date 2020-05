Les détenteurs de smartphones Android n’auront plus d’excuse ! Grâce à votre téléphone portable, vous pourrez désormais garder vos distances avec tous ceux qui vous entourent. Grâce à un outil en réalité augmentée, il est désormais possible de faire apparaître un rayon de 2 mètres autour de soi à l’écran.

Google a présenté vendredi un outil baptisé « Sodar », mis à disposition cette semaine sur les téléphones Android. Les utilisateurs verront apparaître un cercle blanc autour d’eux, pour visualiser la distance à respecter avec les autres, selon les recommandations des autorités sanitaires pour éviter de propager le coronavirus.

Sodar - use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk