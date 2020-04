INNOVATION La suspension pneumatique variable des Model S et Model X équipées de l’option « Raven » permet à l’avant de la voiture de s’abaisser, comme un fauve « prêt à bondir » avant une puissante accélération, rapporte Tesla

L'habitacle d'une Tesla Model S. — SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Ça vous dirait de conduire un grand fauve électrique ? Tesla va prochainement proposer une option qui permettra à certaines de ses Model S et Model X d’effectuer un démarrage beaucoup plus efficace. Cette fonctionnalité, baptisée « Cheetah » (« Guépard »), permettrait de reproduire le comportement du félin sur ces voitures, rapporte Futura Sciences.

À l’activation du système par le conducteur, la suspension pneumatique est programmée pour faire baisser l’avant de la voiture, comme si cette dernière se cabrait avant de bondir. La date de la mise à jour du logiciel de bord qui rendra disponible ce mode n’a pas encore été communiquée.

46 chevaux de puissance en plus

Plusieurs clients de Tesla ont cependant déjà pu tester la fonction avant les autres. C’est le cas de la chaine YouTube DragTimes, qui a partagé avec ses quelque 266.000 abonné une vidéo de démonstration du dispositif. La vidéo montre les performances d’une Model S Performance équipée de l’option « Raven ».

Il est possible d’ajouter cette dernière aux versions Performance et Grande Autonomie des deux modèles de voiture. Cette configuration propose une suspension pneumatique variable compatible avec la fonction Guépard, explique Futura Sciences.

Cette accélération est rendue possible par une puissance ajoutée de 46 chevaux par rapport à la configuration standard, rapporte le média spécialisé. La mise à jour logicielle permet ainsi à la Tesla utilisée pour ce test d’atteindre les 100 km/h en départ arrêté en 2,4 secondes. Le conducteur se montre très impressionné et même essoufflé par la rapide montée en puissance. « On est en train de voler, là », a-t-il réagi.