Alors que l’épidémie de coronavirus se propage en France, des messages listant des recommandations « simples et accessibles » pour lutter contre le virus ont été partagés des milliers de fois ces derniers jours sur Facebook et WhatsApp. Mais la plupart du temps, ces messages transmis massivement par simple copier-coller, envoi d’e-mails groupés ou partage de publication sont truffés de fausses informations.

Quels sont les symptômes du nouveau coronavirus ? Comment se transmet-il ? Peut-on neutraliser ce virus ? Ces messages qui circulent à grande échelle se targuent de répondre à ces questions en listant jusqu’à 12 conseils provenant du personnel médical ou parfois d’un prétendu « chercheur de Shenzhen transféré à Wuhan pour collaborer avec la task force contre l’épidémie de coronavirus ».

Ce sont toujours des conseils qui viennent d’un médecin, d’une amie pneumologue qui a travaillé dans un hôpital auprès de patients atteints de Covid-19 ou encore, de chercheurs issus des groupes de travail sur les remèdes au nouveau coronavirus. Certains messages conseillent par exemple « de consommer des boissons chaudes » car le virus ne résisterait pas à la chaleur. Ou encore de s’exposer au soleil pour « tuer le virus ».

Mais ce qui rend ces messages particulièrement dangereux, c’est qu’il mêle parfois de fausses​ et de vraies informations comme le fait que « l’infection ne provoque pas un rhume avec écoulement nasal ou une toux grasse, mais une toux sèche » ou « le fait d’éviter de prendre des anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone…) ».

Chaînes de mails, messages WhatsApp, posts Facebook, faux visuels de l'Unicef etc ... ces messages circulent énormément.

Plus que jamais, soyez vigilants, ne partagez que des infos de sources vérifiées. En cas de doute, ne partagez pas, et écrivez à @AfpFactuel https://t.co/SAo50Z84S5