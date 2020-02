Le port de Carry-le-Rouet s'apprête ce week-end à accueillir ses premières oursinades. — C. Delabroy / 20 Minutes

Un ancien communiqué de l’Anses détourné pour faire circuler des fausses informations. L’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d'Azur alerte sur des fausses informations sur le coronavirus qui circulent sur un communiqué de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) à destination des habitants de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône. C’est ici qu’ont été mis en quarantaine les Français rapatriés de Wuhan, épicentre de l’épidémie de Coronavirus depuis vendredi dernier.

« Plusieurs paragraphes ont été ajoutés »

« Au vu de la configuration du site, de la présence de nombreux animaux potentiellement transmetteurs du virus, des entrées et sorties du personnel et la libre circulation des patients dans les jardins, la quarantaine n’est pas réalisée correctement, et donc dans ces conditions, la sécurité des habitants ne peut être garantie », est il écrit à l’arrière du document.

« Le début du communiqué, décrivant le coronavirus, est bien issu d’une actualité de l’Anses datant de 2018. En revanche, plusieurs paragraphes ont été ajoutés pour affoler les populations. Il s’agit d’infor­mations erronées, ne reposant sur aucun élément scientifique », prévient l’ARS par communiqué.

Une réunion est prévue ce vendredi à 18h à Carry-le-Rouet en présence du préfet, du directeur général de l’ARS et de médecins pour répondre aux inquiétudes et aux questions des habitants. De plus amples explications sur les fausses informations devraient être fournies à ce moment.