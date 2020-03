« Oh My Fake » : non l'alcool ne vous protègera pas contre le coronavirus — 20 Minutes

La panique. L’emballement. La peur. Devenue pandémie mondiale, l’épidémie de coronavirus ou Covid-19 suscite inquiétudes et questions. Un temps d’incertitude où les fake news se multiplient à mesure que les stocks de gel hydroalcoolique baissent. Aujourd’hui, Clémence revient sur les faux remèdes les plus farfelus qui circulent.

On ne vous en dit pas plus, on vous laisse regarder.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c'est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s'agit pas de répondre à la question « C'est vrai ou c'est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

