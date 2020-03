Jusqu'à 113 millions de téléphones dormiraient dans nos tiroirs. — ECO-SYSTEMES

Selon Ecosystem, entre 54 et 113 millions de vieux mobiles et smartphones dormiraient dans nos tiroirs.

En lançant le site Jedonnemontelephone.fr, l’éco-organisme à but non-lucratif propose une solution simple et gratuite pour se débarrasser de ses vieux terminaux.

Glissés dans une enveloppe préaffranchie, il pourront connaître une seconde vie: soit servir à quelqu’un, soit voir leurs métaux extraits et réemployés.

Combien sont-ils ? 10, 20, 50 millions… plus ? A votre avis, combien de téléphones et smartphones inutilisés dorment dans nos tiroirs ? Ecosytem, un éco-organisme à but non-lucratif, les évalue entre 54 et 113 millions en France ! Tandis que beaucoup sont hors d’usage, d’autres peuvent encore être utilisés. Mais avouez-le, préférant votre smartphone dernier cri, vous ne réutiliserez jamais vos anciens modèles. En lançant le site Jedonnemontelephone.fr, Ecosystem vous invite à faire le ménage… et à devenir vertueux !

Une valeur marchande pas si élevée que cela

« Ce stock est en hibernation », indique Nathalie Yserd à propos de ces millions de mobiles endormis. Pour la directrice déléguée d’Ecosystem, « on a un certain attachement à son vieux téléphone, il peut être vintage ou avoir un design particulier. Et il y a aussi les données personnelles qu’il peut contenir, les photos, les contacts, les SMS…, mais lui donner une seconde vie est aujourd’hui capital ».

Fraîchement lancé, le site Jedonnemontelephone.fr veut offrir une solution simple, pratique, et efficace pour nous délester de nos mobiles et smartphones encombrants. « Tous les téléphones n’ont pas une valeur marchande, ou leur valeur marchande n’est peut-être pas si élevée qu’attendu », précise Nathalie Yserd à l’attention de celles et ceux qui pourraient espérer faire une bonne affaire en revendant leur terminal sur Leboncoin ou sur un site d’occasion comme YesYes. Qu’on se le dise : seuls les modèles Apple, Samsung, voire Huawei peuvent encore ainsi rapporter quelques deniers.

Une simple enveloppe pré-affranchie

Pour faire de la place dans ses tiroirs, Jedonnemontelephone.fr se présente sous la forme d’un site très simple d’accès. Pour les personnes désireuses de donner un ou plusieurs téléphones, il suffit d’abord de se créer un compte et de l’activer (après réception d’un mail de confirmation). Vient ensuite le moment de choisir d’imprimer une étiquette prépayée ou de commander une enveloppe préaffranchie.

Reste à glisser le ou les appareils dans une enveloppe et à glisser l’ensemble dans une boîte aux lettres. A l’aide d’un numéro de suivi, il sera ensuite possible de suivre l’acheminement de son téléphone et de connaître son destin.

Réemploi ou fusion

« Ces enveloppes prennent la direction des Ateliers du Bocage, membre du réseau Emmaüs, dans les Deux-Sèvres (79). Si le téléphone est réparable et possède une valeur marchande, il sera nettoyé, vidé de son contenu, puis proposé à la vente sur la boutique solidaire d’Emmaüs. « Les Ateliers du Bocage ont un protocole très strict d’effacement des données », rassure la directrice déléguée d’ecosystem. Si le mobile n’est pas réutilisable, il est expédié délesté de sa batterie (qui rejoint des éco-organismes spécialisés dans son traitement) chez Morphosis. Il s’agit d’une entreprise française spécialisée dans le traitement de déchets électroniques (DEEE), située à 10 minutes de Fécamp (76).

« Le terminal passera par une phase de fusion avec un système de pyrolyse. Nos fours sont auto alimentés par le pouvoir calorifique des plastiques. On obtient ensuite un alliage métallique dont nous extrairont les métaux les plus stratégiques, comme l’argent, le cuivre et le palladium », décrit à 20 Minutes Serge Kimbel, PDG de Morphosis.

Aucune chance que notre vieux téléphone Nokia ou smartphone Apple finisse sa carrière dans un conteneur échoué sur une lointaine plage asiatique ? « En aucun cas ! », martèle Nathalie Yserd, directrice déléguée chez ecosystem.

Plusieurs millions de terminaux attendus

Selon une enquête menée par l’éco-organisme durant différentes phases de test préalables au lancement de jedonnemontelephone.fr, 69 % des personnes interrogées espèrent que leur ancien téléphone puisse resservir à quelqu’un.

Reste à savoir combien seront les Français qui accepteront de le donner par ce nouveau biais. Ecosystem table sur plusieurs millions de terminaux déstockés dès cette année. Et l’opération a vocation à être pérenne.