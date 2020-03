C’est presque surprenant que Twitter ait mis autant de temps. Twitter a lancé mercredi au Brésil une phase de test des « fleets », des messages qui disparaissent au bout de 24 heures et ne peuvent pas être partagés ou « aimés », un format similaire aux «stories» de Snapchat et d’autres réseaux sociaux.

« Nous espérons que les fleets aideront les gens à partager leurs pensées fugaces (fleeting, en anglais, ndlr) qu’ils n’auraient pas forcément eu envie de tweeter », a déclaré Kayvon Beykpour, directeur produit du groupe, sur le réseau.

I know what you're thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts. pic.twitter.com/OaGYZpChcN