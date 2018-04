Snapchat: Les stories de nouveau en ordre chronologique

This Wednesday, Aug. 9, 2017, photo shows the Snapchat app on a mobile device in New York. Snap Inc. reports earnings Tuesday, Feb. 6, 2018. (AP Photo/Richard Drew)/NYRD252/17221698307578/WEDNESDAY, AUG. 9, 2017, PHOTO/1802061310 — Richard Drew/AP/SIPA

Snapchat a fini par céder. L’application, qui avait créé la polémique en changeant son interface, revient à l’ordre chronologique inversé pour l’affichage de ses stories, selon Techcrunch dimanche.

Il y a deux mois, Snapchat avait désorganisé son affichage en séparant les contenus des amis de ceux des comptes publics. Ces changements avaient été si mal accueillis par les utilisateurs qu’ une pétition pour demander le retour à l’ancienne version avait recueilli un million de signatures.

Un retour au flux chronologique

Le créateur Evan Spiegel avait affirmé que le nouveau design ne changerait pas. Fin février, l’appli avait quand même promis de simplifier l’interface. Un certain nombre d’utilisateurs ont récemment observé un retour au flux chronologique [les stories apparaissent par ordre de publication et non plus par pertinence]. Difficile de savoir si ces modifications concerneront l’ensemble des comptes, le réseau social ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.