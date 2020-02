Montage des logos de Bouygues Télécom et Orange — PHILIPPE HUGUEN AFP

La revue 60 millions de consommateurs vient de publier les résultats d’une enquête sur les opérateurs mobiles et fixes. Quelque 2.000 abonnés ont été interrogés et ont pu donner leur avis. Capital relaye que Free est moins plébiscité qu’en 2016. Quant à Bouygues Telecom, l’entreprise remonte la pente.

L’enquête s’est intéressée d’une part aux mobiles. Les mieux notés sont Orange et Bouygues, qui obtiennent la note de 15,5/20, suivis par Free (14,5/20). SFR est dernier (14/20), notamment à cause de son service client qui est moins bien noté que les autres. Si Bouygues a réussi à rejoindre la tête du classement, c’est notamment grâce à son service après-vente qui s’est amélioré.

Internet pose davantage de problèmes

Le service Internet pose toujours plus de problèmes en matière de satisfaction. Orange et Bouygues prennent toujours la tête du classement, avec une note de 14/20. La qualité des appels téléphones passés avec Internet, la qualité de l’image de la télévision et la qualité de la connexion leur assure la première place. Viennent ensuite Free (12,5/20) et SFR (12/20). C’est surtout la connexion Internet qui ferait défaut aux deux derniers opérateurs. Quelque 16 % des clients Free et 14 % de clients SFR se plaignent d’interruptions de service régulières.

Tous sont en tout cas pointés du doigt en ce qui concerne la résiliation : « Près d’un sur cinq (18 %) a rencontré des difficultés pour résilier son offre, et même un sur quatre chez SFR » indique 60 millions de consommateurs.

Les utilisateurs ont également remarqué un autre vice, commun à tous les opérateurs : la hausse de tarif non sollicitée. Selon l’association, « 20 % des abonnés à Internet et 22 % des abonnés à un forfait mobile » ont vu leur facture augmenter ces derniers mois. Le problème est particulièrement présent chez SFR et Bouygues Telecom.