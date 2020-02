Un smartphone BlackBerry. — AFP

Les smartphones BlackBerry et leurs emblématiques claviers, en perte de vitesse après avoir dominé le marché au début des années 2000, pourraient disparaître. Le groupe canadien et le chinois TCL, qui fabriquait ces appareils, ont en effet annoncé lundi la fin de la production. « Nous avons le regret d’annoncer qu’à partir du 31 août 2020, TCL Communication ne vendra plus d’appareils mobiles BlackBerry », ont confirmé les deux entreprises.

TCL n’aura ainsi plus les droits pour concevoir, fabriquer et vendre ces smartphones. BlackBerry n’a en revanche pas donné de détail sur l’avenir de ses téléphones mobiles, très prisés dans les entreprises dans les années 2000 car ils permettaient de consulter facilement les e-mails.

Une érosion ininterrompue des ventes depuis fin 2012

L’arrivée en 2007 de l’iPhone d’Apple avait fait chuter les ventes, et BlackBerry est confronté à une érosion ininterrompue de ses ventes depuis fin 2012, avec une part de marché tombée à moins de 1 %. Le groupe canadien avait déjà décidé en 2016 d’abandonner la fabrication de téléphones pour se recentrer sur son métier de base dans les logiciels et services.

L’accord avec TCL, annoncé en 2017, prévoyait que BlackBerry conservait le contrôle des logiciels et de la sécurité des téléphones, tandis que TCL produisait les appareils, abandonnant l’ancien logiciel BlackBerry OS. Les Smartphones Key2, derniers modèles de BlackBerry sortis en 2018, étaient toujours mis en avant lundi sur le site Internet du groupe.