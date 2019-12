Les cofondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page (gauche) ont passé la main à la tête d'Alphabet à Sundar Pichai. — Sipa

Une page se tourne. Alors qu’ils étaient déjà en retrait depuis 2015, les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont annoncé mardi qu’ils quittaient la direction d’Alphabet (la structure chapeautant Google et ses autres divisions). C’est Sundar Pichai qui hérite de la double casquette de directeur général de Google et d’Alphabet. Et de la lourde tâche de tenir le cap face aux turbulences actuelles, entre une enquête antitrust, des polémiques sur les données personnelles et la fronde de certains employés.

« Si Google était une personne, elle aurait 21 ans, et le temps serait venu de quitter le nid. Même si cela a été un immense honneur d’être impliqué dans le management au quotidien de l’entreprise, nous pensons que l’heure a sonné de tenir le rôle de parents fiers – donner des conseils et de l’amour mais pas des instructions constantes », écrivent les cofondateurs. Ils vont toutefois conserver leur poste au conseil d’administration d’Alphabet et continuer de contrôler l’entreprise avec la majorité des droits de vote.

