La famille Alexa s’agrandit. Mercredi, Amazon a dévoilé une nouvelle série de produits connectés de sa gamme Echo. Il y a de nouvelles enceintes, notamment une version haut de gamme baptisée Echo Studio, mais le géant du commerce en ligne a mis le paquet sur les wearables, avec une bague, des écouteurs et même une paire de lunettes connectées intégrant son assistant intelligent.

From Echo Frames, all-day glasses with Alexa, to the Echo Studio smart speaker with 3D audio, we unveiled an array of new products, features, and services today. Check them out at https://t.co/GJ0D7miEwS. pic.twitter.com/RPbS5r1Law