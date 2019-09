Les coutures à l'arrière du manteau de Melania Trump, ainsi qu'un bouton, évoquent pour certains la forme d'une tour percutée par un avion. — White House/Cover Images/SIPA

La tenue vestimentaire de la First lady est à nouveau au cœur d’une polémique. Le manteau porté mercredi par Melania Trump, lors de la cérémonie de commémoration des attentats du World Trade Center à New York, a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

C’est un cliché, pris par la Maison Blanche et publié par Donald Trump sur son compte Twitter, qui a mis le feu aux poudres. Sur cette photo, postée peu après la cérémonie par le président des Etats-Unis, on voit le couple présidentiel de dos, avec en légende « Nous n’oublierons jamais », en référence aux attentats du 11-Septembre.

« La forme d’une tour percutée par un avion »

Certains internautes ont relevé des détails troublants sur le long manteau porté par la Première dame. Les coutures à l’arrière du manteau de Melania Trump, ainsi qu’un bouton, évoquent pour certains la forme d’une tour percutée par un avion.

« Est-ce que c’est un avion qui s’écrase dans l’une des tours jumelles à l’arrière du manteau de Melania ? » ou encore « Les coutures représentent vraiment les deux tours. Pourquoi cette photo », ont ainsi tweeté certains internautes.

Is...is that a plane crashing into one of the twin towers in the back of Melania’s coat?!? pic.twitter.com/7hhBjooU4z — Qanon Veterans 4 Hillary (((deep cover division))) (@AbeBeeEeeC) September 11, 2019

« C’est quelque chose que je ne peux pas laisser passer. C’est du “je m’en fiche totalement” (…) C’est ce que Donald et Melania ont posté. Sa veste a des coutures qui forment un bâtiment avec un avion s’écrasant dessus », s’est également emportée une autre internaute sur Twitter.

This is the part I can't get past.

It's the "I don't care, Do U?" 2.0.



That's not 'shopped. That's what both Don and Melania posted.

Her jacket has stitching that's a building with a plane crashed into it. pic.twitter.com/9GHC9izjaJ — SUN. (@ictussunshine) September 11, 2019

Le manteau porté par la First lady est une pièce créée par l’un de ses stylistes favoris, Hervé Pierre. Il est disponible sur le site de la marque, et il semblerait bien qu’il ne s’agisse que d’un effet d’optique de la couture…

Une polémique « ridicule », selon la Maison Blanche

Interrogé par USA Today, la Maison Blanche a estimé que cette polémique autour de la commémoration des attentats du 11-Septembre était « ridicule ».

Ce n’est pas la première fois que Melania Trump est la cible de critiques sur ses tenues vestimentaires. Le 21 juin, la First lady s’était rendue à la frontière avec le Mexique pour rencontrer des enfants et des familles de migrants. Elle portait, lors de cette visite, une longue veste Zara de couleur kaki, ornée dans le dos d’un slogan « Je m’en fiche totalement, et toi ? ». Quelques mois plus tard, la Première dame avait admis que le message sur son blouson était un choix délibéré, qui visait « le peuple et les médias de gauche qui me critiquent ».