Ce cliché est l'une des images fortes de cette 45e édition du G7. — Capture d'écran Twitter

Elle a déjà fait le tour des réseaux sociaux, et suscité de très nombreux commentaires. Une photo prise lors de la première séance de travail du 45e sommet du G7 à Biarritz a été partagée ce dimanche par de très nombreux internautes, et fait l’objet de plusieurs détournements.

Le cliché, qui réunit les sept dirigeants du G7 (Emmanuel Macron, Donald Trump, Shinzo Abe, Giuseppe Conte, Boris Johnson, Justin Trudeau) et le président du Conseil européen Donald Tusk, a été partagé sur Twitter à 11h10 ce dimanche 25 août par le compte « G7 », accompagnée de la légende suivante : « It’s time to take action ! » («Il est temps d’agir ! »).

En milieu d’après-midi, la photo avait déjà été likée plus de 6.000 fois et retweetée plusieurs milliers de fois.

De nombreux détournements

Selon des journalistes présents sur place, ce cliché pris en plongée aurait été réalisé avec un appareil photo accroché au plafond, vraisemblablement activé à distance, et non par un drone, comme certains internautes ont pu le penser.

Sur Twitter, il a immédiatement suscité de nombreux commentaires. « La séquence de destruction d’urgence est maintenant activée. Le vaisseau s’auto-détruira dans moins dix minutes », a notamment tweeté une internaute. «Quand t'es un moustique et que tu t'es fait repérer» ou encore «Esprit de la croissance, si tu es là, manifeste-toi !», peut-on également lire sur les réseaux sociaux.

DANGER. La séquence de destruction d'urgence est maintenant activée. Le vaisseau s'auto-détruira dans t moins dix minutes. pic.twitter.com/ZlZf4npgJC — Claire Underwood (@ParisPasRose) August 25, 2019

"Esprit de la croissance, si tu es là manifeste-toi" https://t.co/hPAz7KHvTC — Mickaël Correia (@MickaCQFD) August 25, 2019

D’autres se sont amusés à le détourner, transformant le cliché en gif. « G7 de l’amour (…) Arretez le gif pour savoir qui sera votre partenaire d’un soir ! », a tweeté un autre internaute.

Du 1er coup 💦💦💦 pic.twitter.com/guX9TmYnaM — Ève La Grosse Moula (@Eve_3Q) August 25, 2019

Certains, plus observateurs, ont relevé un petit détail pour le moins troublant sur la photo. « No hands on the table for Trump. What is he hiding ? («Pas de mains sur la table pour Trump. Que cache-t-il ? ») », s’est ainsi interrogée une internaute britannique. « Trump joue à Candy Crush », lui a suggéré un autre twittos.

No hands on the table for trump. What is he hiding? — Teresa Hermanson (@my3swedishsons) August 25, 2019

Trump joue à candy crush sous la table ... — SANOLI (@SANOLI13) August 25, 2019

Ce n’est pas la première fois qu’un cliché pris lors d’une réunion du G7 fait l’objet de détournements. En juin 2018, lors du sommet qui avait lieu à La Malbaie au Québec, une photo des chefs d’Etat réunis autour d’une table avait fait l’objet de nombreuses moqueries.