Les dirigeants européens ont harponné Donald Trump dès son arrivée samedi au sommet du G7 en France en l’avertissant que les guerres commerciales ruineraient l’économie mondiale et qu’ils ne le laisseraient pas s’en prendre au vin français. Le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet qui s’est ouvert dans la soirée à Biarritz (sud-ouest), a averti lors d’une brève allocution télévisée, que « les tensions commerciales sont mauvaises pour tout le monde ».

Plus inattendu, le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a aussi taclé le président américain avec qui il ambitionne pourtant de conclure un grand accord commercial une fois le Brexit acté. « Je suis très inquiet (…) Ce n’est pas une manière de faire », a-t-il déclaré en pointant la guerre des droits de douane entre Pékin et Washington.

« Les guerres commerciales conduiront à la récession, alors que les accords commerciaux boostent l’économie », a martelé le président du Conseil européen Donald Tusk alors que Donald Trump atterrissait en France à la mi-journée.

Le président américain a rejoint dès son arrivée son homologue français pour un déjeuner en tête-à-tête à l’ombre d’une élégante terrasse, improvisé selon l’Elysée. Pendant deux heures, son hôte français a tenté de déminer les principaux points de friction, expliquant longuement à Donald Trump ses positions tant sur l’Iran que sur la taxation des géants du numérique ou la lutte contre les feux en Amazonie.

« Il y a des éléments de convergence » entre eux sur tous ces sujets, a assuré l’entourage du président français après le déjeuner. « Il a créé les conditions pour un bon niveau de convergence au sein du groupe (G7) en obtenant des clarifications de Donald Trump », « accords et désaccords compris ».

France and President @EmmanuelMacron have done a really great job thus far with a very important G-7. Lunch with Emmanuel was the best meeting we have yet had. Likewise, evening meeting with World Leaders went very well. Progress being made!