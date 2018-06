Sommet du G7: Les internautes se sont amusés à détourner une photo de Merkel avec les autres chefs d'Etat

C’est « la » photo du G7. Le porte-parole de la chancelière Angela Merkel a publié samedi sur son compte Twitter une photo des chefs d’Etat réunis autour d’une table. Ce cliché, pris par un photographe travaillant pour le gouvernement allemand, a abondamment été relayé sur les réseaux sociaux. Et les internautes se sont amusés à le détourner pour se moquer du président américain…

L’image immortalise en réalité les discussions des dirigeants sur le fameux communiqué final, mais les internautes y ont vu tout autre chose. « Quand ta mère t’explique que tu dois appeler quand tu rentres si tard », « Non, je n’ai pas envie de voir vos zizis » ou encore « Alors comme ça, tu es en retard en cours et tu bâcles tes devoirs ? », ont notamment tweeté certains internautes, visiblement très amusés.

D’autres ont été plus inspirés, et y ont vu une allusion à «La Cène». « Le dernier souper mondialiste », a en effet tweeté un internaute.

Au-delà des parodies et des détournements, cette photographie, prise au moment des discussions sur le communiqué final, souligne l’importance de la communication politique. Suivant l’angle choisi, le rapport de force semble bien différent, note BFMTV.

La porte-parole de la Maison Blanche a immortalisé la même scène en mettant en valeur Donald Trump qui apparaît entouré des autres leaders courbés vers lui. L’entourage d’Emmanuel Macron a publié une image sur laquelle le président français semble être au centre de l’attention et Guiseppe Conte, le chef du gouvernement italien, a publié un cliché où on le voit dos, « des feuilles à la main, tel un maître d’école ».

One scene - four different perspectives #G7



1) by Merkel‘s team 🇩🇪

2) by Macron’s team 🇫🇷

3) by Conte’s team 🇮🇹

4) by Trump’s team 🇺🇸 pic.twitter.com/q3qaSfaiQS