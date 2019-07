Pour le Pixel 4, Google tease un contrôle gestuel grâce à une puce radar

TECHNOLOGIE On pourra contrôler le smartphone sans le toucher

Attendu en octobre 2019, le Pixel 4 de Google embarquera notamment une puce radar. — GOOGLE

Plutôt que d’être victime des fuites, Google adopte une nouvelle stratégie pour le Pixel 4 : faire le buzz en teasant des innovations plusieurs mois avant la sortie de son smartphone. Après avoir dévoilé le design de la façade arrière et confirmé la présence de plusieurs capteurs photo, le géant californien a annoncé deux nouvelles fonctions, lundi : de la reconnaissance faciale et un contrôle gestuel à distance exploitant une puce radar. De quoi justifier le retour à une bordure d’écran massive pour embarquer tous les capteurs.

On passe rapidement sur la reconnaissance faciale, proche du FaceID d’Apple, qui permettra de déverrouiller le smartphone en le tenant devant soi. La véritable innovation, c’est que le Pixel 4 embarquera une puce radar miniaturisée adaptée de Project Soli, que Google avait présenté en 2015.

Comme dans « Minority Report »

Le Galaxy S4 ou le LG G8 s’étaient déjà essayés à ce genre de gestes, mais ce n’était pas vraiment au point. Soli mise sur la technologie radar (et pas sur une caméra infrarouge) pour détecter des mouvements de la main ou des doigts dans l’espace. Le gros avantage, c’est qu’il n’y a aucun lag, et que le système – en 2015 – était capable de reconnaître des gestes miniatures (comme de faire défiler une page en se frottant les doigts). Pour l’instant, la vidéo de Google montre une application plus basique : passer à la chanson suivante d’un geste de la main.

De Kinect à Leap Motion, ces gestes qui rappellent ceux de Tom Cruise dans Minority Report n’ont jamais réussi à se démocratiser pour une raison simple : ils ont toujours été moins précis et plus fatigants qu’un contrôle tactile. Si l’intérêt de cette technologie sur smartphone reste à démontrer, elle pourrait se révéler beaucoup plus utile sur smartwatche ou devant les enceintes avec écran qui envahissent nos cuisines.