Une grande victoire pour beaucoup. Taper « lesbienne » dans la barre de recherche Google ne renvoie plus à des contenus pornographiques, mais à des résultats informatifs. La raison ? Le géant du Web a simplement modifié son algorithme.

La modification était réclamée depuis plusieurs années, notamment par les associations LGBT. Désormais, c’est chose faite : le premier résultat de la requête « lesbienne » est l’article Wikipédia sur le « lesbianisme », les suivants sont des articles de presse.

D’ailleurs, le résultat est le même avant ou sans avoir activé le « safe search », qui permet de bloquer les résultats explicites. Dans un message publié sur Twitter, le compte #SEOLesbienne, qui milite pour « améliorer le référencement du mot #lesbienne sur Google », s’est félicité de cette nouvelle.

🙌 On a une GRANDE nouvelle à vous annoncer 👉 quand on tape le mot #lesbienne dans le moteur de recherche @GoogleFR : on a désormais accès à du contenu non pornographique. 👊 ON A GAGNÉ 🎉 #SEOlesbienne pic.twitter.com/8gH9vpgCpZ