Sept ans après l’arrivée des premiers capteurs d’activité sur le marché, le Chinois Xiaomi veut nous aider à surveiller notre santé avec son Mi Smart Band 4.

Vendu 40 euros seulement, ce tracker se veut complet et intègre notamment un capteur cardio pour surveiller le rythme cardiaque de son utilisateur.

A l’essai, le petit bracelet connecté tient ses promesses, et notamment celle d’une autonomie de dix jours au moins qui crève le plafond.

C’était une révolution en 2012. Nike lançait son FuelBand, le premier capteur d’activité du marché. Avec lui, une idée neuve: s’accrocher un podomètre au poignet, calculer son nombre pas quotidien, se fixer des objectifs pour se maintenir en forme. Des dizaines d’autres capteurs l’ont suivi: les marques Misfit, Jawbone, Fitbit, Garmin, Withings en ont écoulé des palettes. On a même vu passer un capteur capable d’analyser notre activité sexuelle! Tout allait bien sous le soleil des trackers jusqu’à ce qu’en 2015 le Chinois Xiaomi fasse son entrée sur le marché. Avec son Mi Smart Band, le fabricant allait tuer la nouvelle poule aux oeufs d’or des fabricants. La raison? Là où les autres capteurs étaient vendus une centaine d’euros, le Mi Band déboulait à moins de 20 euros pour des performances quasi identiques.

Ecran OLED et cardio fréquencemètre

Quatre ans après, Xiaomi propose la nouvelle itération de son bracelet connecté. Quatrième du nom, le Mi Smart Band a bien évolué mais reste très bon marché: une quarantaine d’euros. Nous l’avons accroché à notre poignet durant deux semaines. La forme ne change guère et consiste en un petit module électronique recouvert d’un écran OLED (21,6 mm x 10,8 mm) en verre trempé.

L'écran OLED du Mi Smart Band conserve une bonne visibilité même en plein soleil. - XIAOMI

Ce module est encapsulé dans un bracelet de silicone proposé en différents coloris. Le tracker est équipé d’un cardio fréquencemètre pour suivre le rythme cardiaque de son utilisateur. Une fois rechargé, l’appareil se configure en quelques minutes avec l’application Mi Fit. Celle-ci a été entièrement redessinée et s’avère beaucoup plus agréable et conviviale que sa précédente version, minimaliste et austère.

Le GPS aux abonnés absents

Les fonctions proposées sont celles que l’on attend sur ce type d’équipement: calcul du nombre de pas quotidiens avec suivi d’objectif; évaluation de la qualité du sommeil (durée total, durée du sommeil profond et léger); évaluation de la fréquence cardiaque et réception de notifications. Cette dernière fonctionnalité est bien pratique, mais l’affichage d’un SMS, d’un message Whatsapp ou d’un commentaire Instagram est un peu délicat à lire sur l’écran dans le sens de la hauteur.

Et si vous vous sentez des envies de remise en forme estivale, le Mi Smart Band 4 permet de déclencher l’évaluation d’une activité sportive. Peu sont proposées et aucune détectée automatiquement comme sur les capteurs Fitbit ou Garmin, par exemple. Mais on peut les lancer directement depuis le bracelet. Au menu: course, tapis de course, marche, cyclisme.

Le Mi Smart Band 4 est étanche et peut évaluer la natation en piscine. - XIAOMI

Et une nouvelle venue: natation en piscine. Pour calculer vos longueurs, le tracker s’équipe pour sa nouvelle version d’un gyroscope sur trois axes. Et le capteur est étanche jusqu’à moins 50 mètres. Dépourvu de GPS, il faudra activer votre session de Marche, Course ou Vélo depuis l’application si vous souhaitez en conserver le tracé. Cela suppose de réaliser son entraînement son smartphone en poche, ce qui peut être contraignant. En partant, on n’oublie pas d’activer l’alerte de fréquence cardiaque «trop élevée», une fonction qui peut s’avérer bien pratique pendant les grosses suées de l’été.

L'absence de GPS contraint à utiliser son smartphone pour conserver une trace de son parcours lors d'une activité outdoor. - XIAOMI

Au final, le Mi Smart Band 4 tient ses promesses. Et son rapport qualité/prix plaide évidemment en sa faveur. Les 40 euros investis seront vite amortis dès lors que l’on a l’intention de prendre un peu soin de son activité physique. Nous avons notamment apprécié la simplicité du bracelet, son aspect pratique, ou son écran tactile OLED en couleurs, incroyablement contrasté. A l’usage, le Mi Smart Band 4 révèle même une autonomie presque incroyable: une bonne dizaine de jours avant que le tracker ne réclame le plein d’énergie, un vrai record en la matière.

Christophe Séfrin