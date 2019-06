Donald Trump à Washington, le 26 avril 2019. — AFP

A la veille d’une visite d’Etat de trois jours au Royaume-Uni, le président américain Donald Trump a démenti ce dimanche avoir insulté Meghan Markle, l’épouse du prince Harry. « Je n’ai jamais dit que Meghan Markle était « méchante ». C’est inventé par les médias infox », a accusé Donald Trump sur Twitter.

Et « ils se sont fait prendre en flagrant délit ! », a-t-il affirmé, avant de se demander si la chaîne CNN et le journal New York Times, ses bêtes noires, allaient lui présenter des excuses. « J’en doute ! », a-t-il ironisé.

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

Un compte Twitter militant pour sa réélection en 2020 avait lancé samedi les mêmes accusations, tout en retweetant l’enregistrement de l'entretien accordé au tabloïd britannique The Sun, ainsi que la retranscription complète de l’extrait dans lequel on entend pourtant bien Donald Trump prononcer cette phrase. Le responsable de ce compte «Official Trump War Room» s’est ainsi attiré ce week-end de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.

Fake News CNN is at it again, falsely claiming President Trump called Meghan Markle "nasty." Here is what he actually said. Listen for yourself! pic.twitter.com/kLuPXBLMhf — Official Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 1, 2019

« Que voulez-vous que je dise ? Non, je ne savais pas qu’elle était méchante »

La courte séquence, de moins de 45 secondes, montre toutefois un Donald Trump bienveillant envers l’ancienne actrice américaine. Un journaliste commence par lui dire que sa compatriote ne le rencontrera pas au Royaume-Uni car elle est en « congé maternité », puis ajoute qu’elle n’avait « pas été très gentille avec (lui) pendant la campagne », en lui demandant s’il le savait.

« Je ne le savais pas, non (…) Non, j’espère qu’elle va bien. Je ne le savais pas, non », réagit Donald Trump. Puis au journaliste qui insiste en lui racontant que l’ex-actrice avait affirmé qu’elle partirait au Canada s’il gagnait, il répond : « Il y a plein de monde qui s’installe ici… Que voulez-vous que je dise ? Non, je ne savais pas qu’elle était méchante ».

Mais dans la foulée, il a des mots encourageants pour la duchesse de Sussex lorsque le journaliste lui demande s’il est bon pour les relations entre les deux pays d’avoir « une princesse américaine ». « Je trouve cela bien, je trouve cela bien et je suis certain qu’elle sera excellente, elle sera très bonne, elle sera très bonne, j’espère qu’elle le sera ».