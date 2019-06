Donald Trump est président des Etats-Unis depuis janvier 2017. — Oliver Contreras/Sipa USA/SIPA

« C’est une blague », « Comment osez-vous », « Vous vous moquez de nous »… Le tweet posté ce vendredi 31 mai par Donald Trump n’en finit plus de susciter des réactions indignées. Pour la première fois depuis le début de son mandat, le président américain s’est adressé à la communauté LGBT pour célébrer le « mois des fiertés » (LGBT Pride Month).

Chaque année, à partir du 1er juin, de nombreuses villes aux Etats-Unis et dans le monde entier célèbrent leur Pride (« marches des fiertés »). « Alors que nous célébrons le mois des fiertés LGBT et que nous reconnaissons les extraordinaires contributions des personnes LGBT à notre grande nation, nous marquons aussi notre solidarité envers les personnes LGBT qui vivent dans les pays qui punissent, emprisonnent ou même exécutent les individus sur la base de leur orientation sexuelle », a tweeté ce vendredi le président américain.

As we celebrate LGBT Pride Month and recognize the outstanding contributions LGBT people have made to our great Nation, let us also stand in solidarity with the many LGBT people who live in dozens of countries worldwide that punish, imprison, or even execute individuals.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019

« Mon administration a lancé une campagne globale pour décriminaliser l’homosexualité et nous invitons toutes les nations à nous rejoindre ! », a ajouté Donald Trump.

....on the basis of their sexual orientation. My Administration has launched a global campaign to decriminalize homosexuality and invite all nations to join us in this effort! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019

« Les seuls droits dont il se soucie sont les siens »

Un tweet qui a vraiment beaucoup de mal à passer auprès de la communauté LGBT. Sur Twitter, de très nombreux internautes ont réagi, rappelant toutes les mesures transphobes prises ces derniers mois par le président américain.

« Vous vous moquez de moi : interdire les militaires trans. Autoriser les gens à discriminer les personnes LGBTQ lors des processus d’adoption. "Projets de loi sur la liberté religieuse". Dire que les enfants adoptés de couples LGBTQ ne sont pas des citoyens parce que vous ne reconnaissez pas leur mariage. La communauté ne vous croit pas ou ne vous fait pas confiance », a tweeté une internaute.

U have got to be kidding me:

Trans military ban

Allowing people to discriminate against LGBTQ people in adoption

‘Religious freedom bills’

Saying adopted children of LGBTQ couples aren’t citizens because U don’t recognize their marriages. The community doesn’t believe or trust u — Dana Goldberg (@DGComedy) June 1, 2019

« Sérieusement, il ne sait même pas ce que signifie LGBT, sans parler de l’ajout du Q. Les seuls droits dont il se soucie sont les siens », a écrit une autre internaute.

Seriously he doesn’t even know what LGBT means let alone adding the Q. The only rights he cares about it his own — Mayday Mindy 🌊 (@maydaymindy9) June 1, 2019

« Comment osez-vous », a de son côté réagi l’actrice Alyssa Milano, très engagée envers les droits des femmes et des personnes LGBT.

How dare you. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) June 1, 2019

De nombreuses mesures transphobes adoptées depuis le début de son mandat

On ne compte plus les mesures prises par Trump, depuis le début de son mandat, qui vont à l’encontre des droits de la communauté LGBT. Le 24 mai dernier, son ministère de la santé avait annoncé l’élimination de protections anti-discriminatoires mises en place sous Barack Obama pour les personnes transgenres.

Le président Trump s’est aussi récemment opposé au passage de l’Equality Act, une loi contre la discrimination des LGBT, et il a nommé des juges hostiles aux droits des personnes homosexuelles et trans. Son administration a aussi instauré une interdiction des personnes trans dans l’armée, qui est entrée en vigueur en avril dernier.