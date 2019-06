Un regard plein de défiance… Selon le chef du Pentagone Patrick Shanahan, en déplacement ce samedi à Singapour, le géant chinois des télécoms Huawei est « trop proche » du gouvernement chinois. Il est donc difficile pour les Etats-Unis de faire confiance à une entreprise au cœur d’ une guerre commerciale entre Pékin et Washington.

D’après le secrétaire américain à la Défense, le secteur des affaires chinois est en effet trop proche du militaire. « Quand je vois cette situation, c’est trop risqué. Vous ne pouvez pas croire que ces réseaux (d’échanges de données) sont protégés », a-t-il déclaré lors d’une conférence de sécurité régionale.

Courant mai, Huawei a été placé par Washington sur une liste d’entreprises suspectes auxquelles les entités américaines ne peuvent vendre d’équipements technologiques. L’administration Trump affirme que les équipements de Huawei pourraient être utilisés par les services de renseignements chinois afin d’espionner les communications d’autres pays.

