Des soldats de l'armée spécialement déployés pour la surveillance du parc animalier Pendjari et la protection des animaux au Bénin. — STEFAN HEUNIS / AFP

Il s’appelait Fiacre Gbédji, il était guide professionnel et père de cinq enfants. De nombreux internautes ont tenu à rendre hommage sur Twitter au guide qui accompagnait les deux ex-otages français au Bénin. L’homme a vraisemblablement été tué par balle le 1er mai, jour du rapt des deux Français.

Plusieurs articles ont été publiés ces derniers jours sur ce guide professionnel très apprécié, également éducateur dans un orphelinat de Natitingou. « Beaucoup de jeunes Belges et leurs professeurs le connaissaient. A travers le projet Move With Africa, mis en place par La Libre, cet homme souriant et affable faisait découvrir sa culture et son pays aux élèves venus dans une démarche d’éducation à la citoyenneté », note La Libre Belgique.

Il s'appelait Fiacre Gbédji. Il était guide dans le parc de la Pendjari, au Bénin.

Il n'aura pas d'hommage, pas d'émission spéciale...

Qu'il ait au moins ici sa photo. pic.twitter.com/IIeJpUvkDo — PIERRE YVES (@pyh_pierre) May 11, 2019

A son retour en France, ce samedi, l’un des deux ex-otages a dit avoir « une pensée » pour ce chauffeur-guide.

Les deux Français, Patrick Picque et Laurent Lassimouillas, avaient été enlevés le 1er mai dernier au Bénin, pays jusque-là épargné par l’insécurité en Afrique de l’Ouest.