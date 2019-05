Les deux ex-otages français Laurent Lassimouillas et Patrick Picque à leur arrivée à la base aérienne de Villacoublay (Yvelines) le 11 mai 2019. — FRANCOIS GUILLOT / POOL / AFP

Les deux otages français libérés par les forces spéciales dans le nord du Burkina Faso, au prix de la mort de deux militaires, sont arrivés en France. L'avion transportant Laurent Lassimouillas et Patrick Picque, enlevés le 1er mai au Bénin, ainsi qu'une ex-otage sud-coréenne, s'est posé peu avant 18 heures sur le tarmac de la base aérienne de Villacoublay (Yvelines) où ils ont été accueillis par Emmanuel Macron.

Les deux hommes avaient éte reçus plus tôt dans la journée par le président burkinabè Roch Marc Christian Kaborè. « Toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer. On voulait présenter nos condoléances tout de suite », avait déclaré Laurent Lassimouillas.

