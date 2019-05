Le cortège de la manifestation du 1er-Mai à Paris. — KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Manifester par procuration ? C’est désormais possible pour 15 euros de l’heure grâce au site Wistand. C’est un trentenaire originaire des Deux-Sèvres qui a eu l’idée le mois dernier de lancer cette plateforme en ligne [en référence à « We stand », « nous prenons position »]. « L’objectif de notre site est de payer des personnes physiques pour représenter les gens lors de manifestations auxquelles ils ne peuvent assister. De mettre en relation des mécènes avec des messagers », explique à 20 Minutes le créateur du site, Grégoire Laugier.

« Quand on habite loin de Paris, c’est compliqué d’aller manifester dans les cortèges de la capitale. Et ça coûte cher en transport. Or, si on veut qu’une manifestation ait de l’impact, il faut être à Paris », ajoute Grégoire Laugier.

15 euros de l’heure pour louer un « messager »

Concrètement, les internautes peuvent choisir une cause existante [il n’y en a encore que trois en ligne actuellement] ou proposer une nouvelle cause à défendre et pour 15 euros de l’heure, un « messager » se charge d’aller manifester. Géolocalisable via son téléphone, le « messager » [un micro-entrepreneur] est joignable et son commanditaire peut lui demander d’envoyer du contenu, photo ou vidéo.

« Les petits budgets peuvent aussi contribuer à des cagnottes. Par exemple, si mille personnes donnent 5 euros pour une « cause », on pourra envoyer un certain nombre de manifestants » sur un cortège.

« L’équivalent du vote par procuration, appliqué aux manifs »

Grégoire Laugier, qui prend 20 % de commission sur chaque transaction, comprend que son site « interpelle ». « C’est en quelque sorte l’équivalent du vote par procuration, appliqué aux manifs », explique ce biologiste de formation. Selon lui, le site répond à un « réel besoin. L’implication politique n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui, avec l’essor des réseaux sociaux. Mais sur les réseaux, les gens s'expriment dans le vent. Toute cette énergie doit peser dans le monde réel. C'est ce que nous proposons ».

Depuis le lancement du site, Grégoire Laugier affirme recevoir chaque jour une cinquantaine de propositions de citoyens souhaitant offrir leur service en tant que « messagers ». Mais pour l’instant, très peu de « mécènes ». « Nous sommes en plein développement, mais tout se passe très bien. Nous avons même été contactés par des entreprises de la Silicon Valley pour venir présenter notre projet à San Francisco », indique Grégoire Laugier à 20 Minutes.