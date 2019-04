Des fans de metal lors du festival Hellfest en juin 2018. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

CJ Carr et Zack Zukowski, deux musiciens passionnés de technologie, ont mis au point un procédé capable de générer des morceaux de death metal grâce à l'intelligence artificielle, rapporte le Huffington Post ce mercredi. Baptisé Dadabots, ce projet surprenant est capable d’identifier les variations de la musique pour choisir les sons à jouer.

Des blasts en continu, 24h/24

L’IA « joue » ainsi en continu, 24h/24, sur une chaîne YouTube dédiée. Elle incorpore tous les éléments musicaux qui font l’ADN de ce genre musical.

Pour mettre au point Dadabots, CJ Carr et Zack Zukowski ont commencé par rassembler d’innombrables fragments de musique metal. Au fur et à mesure, l’IA a appris à produire des riffs plus complexes et à générer ses propres transitions. Le résultat reste tout de même loin des meilleurs morceaux de metal.

Bientôt des interactions avec le public ?

Parmi tous les genres musicaux, le death metal se prêterait particulièrement bien à l’expérience. Selon CJ Carr, ses cadences rapides rendraient l’exercice plus facile pour l’intelligence artificielle.

Les deux musiciens ne comptent pas s’arrêter là. Ils veulent désormais intégrer des interactions entre l’IA et la foule pour recréer les conditions d’un concert.