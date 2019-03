C’est une initiative originale, mais loin d’être désintéressée. Un entrepreneur néerlandais vient de lancer un espace de discussion en ligne sur lequel chaque caractère envoyé est payant. Sur « Expensive Chat » (« chat cher »), chaque lettre est facturée 1 centime de dollar (soit 0,8 centime d’euros). De quoi y réfléchir à deux fois avant d’envoyer un message ou troller d’autres utilisateurs…

À la fin de la journée, le montant correspondant à tous les mots que vous avez tapés est automatiquement débité de votre compte. Pour se faire une idée, un message​ de 174 caractères est facturé 1,46 dollar, soit 1,28 euro.

Excited to launch my latest product today! 🚀🚀🚀



🤑💬 Expensive Chat – Chatroom where you pay $0.01 per letter.



It's a social experiment to see what happens to a chatroom when it's not a free-for-all, but every message cost you cold, hard cash.https://t.co/Ss6fMzBhoF