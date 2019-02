L'appli permet de localiser tous les points d'intérêt de l'aéroport — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Les toilettes les plus proches avant de décoller ? Demandez à votre iPhone, il peut désormais vous renseigner. Depuis le 16 février, les deux terminaux de l’aéroport de Nice sont cartographiés, avec moult détails, sur l’appli Plans d’Apple. La plateforme azuréenne est la première de France à être ainsi « visitable » depuis son smartphone.

Sur l’application signée par le géant à la pomme, il suffit de zoomer sur le tarmac niçois, pour que l’option « voir à l’intérieur » s’affiche sur les terminaux 1 et 2. Attention, celle-ci ne fonctionne qu’en mode « plan » et pas en version « satellite ». Cliquez et vous entrez directement. Les commerces, avec des précisions sur leurs horaires d’ouverture, mais également les portes d’embarquement sont clairement localisés.

Les points d’intérêt à tous les étages

Les restaurants, les zones de récupération des bagages, les postes de contrôles de sécurité ou encore des toilettes, donc, « premier lieu recherché » selon la direction, sont identifiables. Et les informations sont disponibles dans toutes les langues et à tous les étages des bâtiments grâce à la technologie « Indoor positioning ».

Selon l’aéroport, cette nouveauté pourrait s’adresser à 7 voyageurs sur 10, en tout cas au vu des consultations de l’application mobile de Nice Côte d’Azur qui provenaient, au 31 décembre 2018, à 70 % d’un iPhone ou d’un iPad.