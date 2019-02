INSOLITE Nvidia a conçu un programme doté de deux réseaux neuronaux placés en compétition et qui sont chargés de créer des visages de synthèse ultra-réaliste

Le site « This person does not exist » crée des visages de façon aléatoire. — Capture d'écran

Le site « This person does not exist » permet de voir les photos de personnes… qui n’existent pas. A chaque fois qu’un internaute tape l’adresse du site, il est confronté à une nouvelle image d’un inconnu.

Les photos sont créées de toutes pièces par un programme d’intelligence artificielle (IA), mis au point par Nvidia, le constructeur de puces et de cartes graphiques américain, rapporte 01Net, ce vendredi.

Deux réseaux neuronaux en compétition

Pour générer ces images surprenantes, l’entreprise californienne utilise un puissant GPU conjointement avec un algorithme d’apprentissage automatique du nom de « StyleGAN » pour Generative Adversial Network (réseau génératif adverse).

Le programme est en effet constitué de deux réseaux neuronaux distincts qui travaillent ensemble mais dont l’un surveille le travail de l’autre.

Les résultats sont jugés par un second algorithme

Ainsi, le premier algorithme va devoir composer des visages à partir d’images existantes qu’il puise dans une base de données. Il va pour cela mélanger un nombre considérable d’éléments en changeant la pose et les différents éléments d’un visage. L’autre algorithme a pour tâche d’examiner chaque création et de la valider quand il estime qu’il peut s’agir d’un visage réel.

Le résultat est bluffant et quasi instantané. Il suffit de rafraîchir le site pour s’en convaincre. Même s’il y a tout de même quelques ratés, la société Nvidia pense avoir fait un grand pas dans la création de sujet de synthèse.