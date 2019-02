Le chanteur Bilal Hassani. — GILLES SCARELLA FTV

« Bilal Hassani nous fait honte », « il mérite de mourir » ou encore « on doit tuer tous les pédés du monde et toi le premier »… Les insultes et menaces de mort visant Bilal Hassani continuent d’affluer sur les réseaux sociaux malgré la plainte déposée cette semaine par le chanteur. Pour tenter d’enrayer ce phénomène, des internautes ont décidé de se regrouper pour signaler les tweets et propos haineux concernant le jeune chanteur.

Un internaute, âgé d’une vingtaine d’années, a créé le 29 janvier un compte Twitter intitulé « Bilal Protectors ». Le but de ce compte est de dénoncer tous « les propos racistes et homophobes » que subit le jeune homme de 19 ans, qui représentera la France à l’Eurovision.

Ces signalements seront aussi transmis aux associations de lutte contre l'homophobie : @stop_homophobie et @Uhomophobie.



Ne laissons pas ce harcèlement haineux prospérer sur @TwitterFrance. — Bilal Protectors (@BilalProtectors) January 29, 2019

« Pour soutenir Bilal Hassani, nous comptons sur vous tous pour nous aider à faire supprimer les propos racistes et homophobes enfreignant la loi à son encontre. Envoyez-nous tous les propos par DM (message privé) pour qu’on puisse les répertorier sur un thread regroupant racisme et homophobie », est-il écrit sur Twitter.

Une « équipe » de 500 personnes pour signaler les propos racistes et homophobes

Le compte republie ainsi chaque insulte et menace visant Bilal Hassani, tague leurs auteurs et encourage les internautes à en faire de même. « 1) Aidez-nous à recenser tous les propos racistes/homophobes (lien du tweet et/ou screenshot par DM). 2) On les publie sur le thread à l’affilée. 3/Vous les signalez en quelques clics », est-il précisé. Sur les réseaux sociaux, le signalement de contenus par les utilisateurs est important puisqu’il constitue l’un des principaux outils pour la modération.

Comment nous aider:



1/ Aidez-nous à recenser tout propos racistes/homophobes envers @iambilalhassani (lien du tweet et/ou screenshot par DM).

2/ On les publie sur le thread à l'affilée.

3/ Vous les signalez en quelques clics.



Plus on est nombreux, meilleures sont nos chances. https://t.co/tD7etgdx5S — Bilal Protectors (@BilalProtectors) January 29, 2019

Mis en ligne le 29 janvier dernier, « Bilal Protectors » est aujourd’hui suivi par plus de 500 personnes qui se relayent donc pour signaler les propos racistes et homophobes.

Déjà 14 comptes suspendus ou supprimés

Les signalements effectués sont également transmis aux associations de lutte contre l’homophobie, Stop Homophobie et Urgence Homophobie. Sur les 66 comptes mentionnés par « Bilal Protectors » entre le 29 janvier et le 1er février, 14 ont déjà été suspendus ou supprimés, note le site Numerama.

Le chanteur Bilal Hassani, suivi par des centaines de milliers de personnes sur YouTube et Twitter, est régulièrement la cible d’insultes homophobes. « Cela fait six mois que ça dure, ça a commencé au moment où j’ai changé de look. J’ai commencé à porter des perruques, des talons, du make-up, à assumer complètement mon apparence… Et ça n’a pas plu à tout le monde », déclarait Bilal Hassani en novembre dernier à 20 Minutes. « Ces gens me reprochent tout simplement d’exister, ils disent que je suis un fléau pour l’humanité ».