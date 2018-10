VIDEO. On a testé le premier jeu de foot par la pensée

Mentalista foot permet de contrôler un petit ballon par la pensée. — Paul Blin Kernivinen/ 20 Minutes

Il est désormais possible de faire bouger un ballon de foot sans même y toucher. Grâce à l’invention de Bastien Didier, alias Gille de Bast, un jeune artiste numérique de 23 ans, vous pouvez faire du foot sans même bouger de votre canap'.

Ce spécialiste des interfaces cerveau-machine a travaillé pendant plus de trois ans pour développer le projet mentalista foot. A l’occasion de la Paris Games Week, on a testé le premier jeu de foot par la pensée.

Pour s’affronter dans un match de mentalista foot, les deux participants doivent s’asseoir l’un à côté de l’autre et s’équiper d’un bandeau connecté. Il leur suffit ensuite de visualiser la balle et de l’imaginer se déplacer. Le bandeau connecté capte les ondes produites par votre cerveau et les interprète grâce à un ordinateur relié au dispositif. Une fois ses ondes interprétées, la balle peut alors se déplacer sur ce terrain de 2m par 3m. Et il vous ne reste plus qu’à marquer !