Tuerie de Pittsburgh: Repère de l’extrême droite américaine, le réseau social Gab va fermer

Samedi soir, le site Gab a annoncé sur Twitter qu’il allait devoir fermer durant plusieurs semaines. En effet, son fournisseur d’accès Internet Joyent a prévenu le réseau social qu’il cessait de les héberger dès lundi. La décision intervient après que le FBI a dévoilé que l’auteur de la tuerie de Pittsburgh, qui a fait 11 morts et 6 blessés aux Etats-Unis, y publiait régulièrement des messages antisémites.

Breaking: @joyent, Gab’s new hosting provider, has just pulled our hosting service. They have given us until 9am on Monday to find a solution. Gab will likely be down for weeks because of this. Working on solutions. We will never give up on defending free speech for all people. pic.twitter.com/YvnBOFoQQn