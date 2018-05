Scandale Cambridge Analytica: Mark Zuckerberg va s'expliquer devant les eurodéputés

Finalement, il va honorer l’Europe de sa présence. Après plusieurs semaines de négociations, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a accepté de rencontrer à Bruxelles des eurodéputés, mais à huis clos, pour s’expliquer sur l’utilisation des données personnelles de ses millions d’utilisateurs après le scandale Cambridge Analytica.

Mark Zuckerberg « sera à Bruxelles dès que possible, j’espère dès la semaine prochaine » pour échanger entre autres avec les présidents des différents groupes politiques au Parlement, a annoncé mercredi le président du Parlement européen Antonio Tajani dans un communiqué.

Cette rencontre se tiendra à huis clos au cours d’une « conférence des présidents », qui a lieu traditionnellement le jeudi, a précisé une source au Parlement. Le président du groupe libéral (Alde), Guy Verhofstadt, a d’ores et déjà annoncé qu’il boycotterait la rencontre si elle se tenait effectivement à huis clos. « Il doit s’agir d’une audience publique - pourquoi pas un Facebook Live ? », a tweeté l’ancien Premier ministre belge.

I will not attend the meeting with Mr Zuckerberg if it’s held behind closed doors. It must be a public hearing – why not a Facebook Live? I strongly regret that the @EPPGroup has colluded with extreme right to keep everything behind closed doors. https://t.co/uYqEDlRtyo