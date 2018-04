Données privées: L'appli de rencontres gay Grindr a partagé le statut VIH de ses utilisateurs avec d'autres entreprises

VIE PRIVEE Grindr a répondu que les usagers peuvent choisir ou non d’indiquer sur leur profil leur statut VIH et que c’est donc à eux d’être vigilants...

La page d'accueil du site officiel de Grindr. — Capture d'écran

Les fuites de sécurité de Grindr sont encore plus graves que prévu. La célèbre application de rencontres homosexuelles, critiquée pour avoir laissé des entreprises tierces accéder à des données privées de ses utilisateurs, aurait notamment partagé le statut VIH de ceux-ci.

>> A lire aussi : Selon Mark Zuckerberg, Facebook aura besoin de «quelques années» pour résoudre ses problèmes

« En tant qu’entreprise au service de la communauté LGBTQ [lesbiennes, gay, bi, trans et queer], nous comprenons à quel point la révélation d’un statut VIH peut être un sujet sensible », a écrit Scott Chen, un des responsables du site, dans un texte diffusé sur la plateforme Tumblr, reconnaissant que cela pouvait susciter des « inquiétudes ».

>> A lire aussi : Cambridge Analytica a-t-elle vraiment supprimé toutes les données des utilisateurs?

« Notre but a toujours été de promouvoir la santé et la sécurité de nos utilisateurs », poursuit-il, confirmant que Grindr « travaille » avec des entreprises comme Apptimize ou Localytics, chargées de tester l’application et qui à ce titre, reçoivent des données de Grindr. Celles-ci sont « soumises à des clauses contractuelles strictes » de confidentialité, assure encore Scott Chen, soulignant que les usagers peuvent choisir ou non d’indiquer sur leur profil leur statut VIH et que c’est donc à eux d’être vigilants.

« Vous avez trahi la communauté LGBT »

Tout en affirmant limiter les données partagées au strict nécessaire, Grindr reconnaît que « parfois, ces données peuvent inclure des infos relatives à la localisation et au statut VIH car ce sont des informations qui sont dans (l’application) ». Selon un chercheur du cabinet norvégien SINTEF, dont le travail a été rapporté lundi par le site d’informations BuzzFeed, toutes ces données rendent les personnes identifiables.

>> A lire aussi : L’écran de fumée des «nouveaux outils» sur la vie privée

« Grindr n’a jamais vendu et ne vendra jamais d’informations personnelles identifiables - en particulier les données relatives au statut VIH ou à la dernière date de test - à des tierces parties ou à des annonceurs », se défend Scott Chen. L’association de défense des droits numériques Electric Frontier Foundation a jugé « décevante » la réponse de Grindr. « Vous avez trahi la communauté LGBT », a commenté un internaute sous le texte de Grindr.

Fondé en 2009, Grindr, gratuit, qui se qualifie de « plus grand réseau mondial de rencontres pour hommes gays », a été le premier à utiliser la technologie de la géolocalisation sur smartphone. Le groupe américain revendique 3,6 millions d’usagers actifs quotidiens.