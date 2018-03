Après sa sortie de prison, Jawad Bendaoud cartonne sur Snapchat

Il fallait s’y attendre. Sorti de prison après avoir été relaxé dans son procès pour avoir hébergé deux des terroristes du 13 novembre 2015, le fameux Jawad Bendaoud, qui a fait rire ou consterné (c’est selon) la France par ses déclarations devant une caméra de BFMTV puis devant le tribunal correctionnel, cartonne sur Snapchat. C’est en tout cas lui qui le revendique, remerciant dans sa dernière story repérée par Konbini ses 850 000 abonnés. Florilège.

Aaah ouais mais Jawad là il s’en bats les couilles d menaces sont plus grand problème c qu’il peut plus ajouter de gens sur snap pic.twitter.com/r3O55c9sk9