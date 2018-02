Google préparerait un service de jeu en streaming

JEU VIDEO Selon The Information, le service par abonnement pourrait fonctionner via Chromecast ou bien une console en cours de développement...

Le logo de la boutique Google Play Games. — GOOGLE

Qui deviendra le Netflix ou le Spotify du jeu vidéo ? Après une première période qui a vu le pionnier OnLive déposer le bilan et Gaïkai se faire racheter par Sony, l’heure semble avoir sonné par la dématérialisation complète du jeu vidéo. Selon The Informatio, c’est Google qui s’apprêterait à se lancer dans la bataille du jeu en streaming avec un service par abonnement,.

On n’en sait pas beaucoup plus. Selon les sources du site, le service pourrait fonctionner via Chromecast, la clé-HDMI qui transforme un vieux téléviseur en une smart TV, que Google a déjà écoulé à 55 millions d’exemplaires. Mais l’entreprise plancherait également sur une console, a priori basique – tout l’intérêt du streaming est de faire tourner les jeux dans le Cloud et d’avoir simplement besoin d’une connexion à Internet et d’une manette pour jouer.

Phil Harrison à la barre ?

Une telle initiative ne serait pas vraiment une surprise. Mais si des jeunes pousses comme la start-up rennaise Blacknut tentent de se faire une place sur ce créneau, des géants du Cloud comme Google ou Amazon disposent déjà des infrastructures nécessaires, avec des data centers disséminés un peu partout dans le monde.

Reste encore à savoir quel type de catalogue Google proposerait. Si le service était limité aux jeux disponibles sur Android, l’intérêt serait limité : il existe déjà de nombreuses solutions pour y accéder dans son salon. Mais l’entreprise de Mountain View a sans doute des ambitions plus importantes : elle a récemment recruté Phil Harrison, un vétéran du jeu vidéo passé chez Sony et Microsoft, a un mystérieux poste de vice-président. On pourrait en savoir plus lors de la grande conférence annuelle Google I/O, le 8 mai prochain.