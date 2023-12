La peinture de cette Lamborghini est du grand art

Lamborghini est présente à la foire Art Basel Miami Beach cette année, puisqu’elle y expose ce que nous avons la faiblesse de considérer comme une œuvre d’art. La Revuelto Opera Unica affiche en effet une peinture incroyable, qui a demandé aux ateliers Ad Personam, le département personnalisation de Lamborghini, 435 heures de travail. Cette robe incroyable qui va du mauve au noir, et est parsemée de « flammèches » de couleurs (réalisées à la main), donne une réelle impression de mouvement. On dirait que la voiture est tellement rapide que l’air finit par consumer sa peinture.

Lamborghini Revuelto Opera Unica - Lamborghini

60 ans

Moins spectaculaire, l’intérieur a tout de même demandé 220 heures de travail. Il reprend le thème de couleurs de l’extérieur, et présente surtout une forme stylisée du chiffre 60, référence à l’anniversaire que célèbre le constructeur cette année. Et combien coûte cette Revuelto ? Elle n’a pas de prix, car elle n’est à priori pas à vendre. Comme son nom l’indique, cette Opera Unica restera une œuvre unique. Elle devrait donc être conservée par Lamborghini, à moins qu’elle soit un jour mise aux enchères pour l’une ou l’autre bonne cause.