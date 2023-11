Une fois n’est pas coutume : dans une Amérique particulièrement divisée ces dernières années, la lettre adressée à l’administration Biden est signée par des membres des deux côtés de l’échiquier politique. Au cœur de cette union de circonstance : la volonté d’augmenter la taxe sur les voitures importées de Chine. Les signataires estiment que ces véhicules représentant un danger pour l’industrie automobile américaine et pour ses emplois.

« Il est important que cette taxe soit augmentée, en prévision de l’augmentation attendue des importations de véhicules en provenance de Chine », dit le texte, qui invite aussi à réfléchir à ces véhicules qui entreraient aux USA via d’autres partenaires commerciaux, comme le Mexique. La missive invite également l’administration à lancer une enquête « Section 301 ». Un terme qui indique que cette enquête pourrait ressembler à celle que mène l’Europe sur les subsides que la Chine accorde à ses constructeurs et qui leur permet d’afficher des tarifs plus que compétitifs.

Lotus Emeya - Lotus

Marques occidentales

Cette démarche intervient alors qu’aucune marque chinoise n’est commercialisée aux USA. En revanche, les constructeurs locaux importent tous sur le territoire américain des véhicules produits en Chine, Tesla en tête. Et il en va de même pour des marques européennes, notamment Volvo, Polestar et Lotus, qui appartiennent au groupe Geely. Nous verrons si cette demande est suivie par le gouvernement Biden, et si elle influencera les décisions européennes.