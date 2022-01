Deux modèles français se trouvent sur le podium des voitures électriques les plus vendues dans l’Hexagone en 2021. Mais aucun n’occupe pas la première place. Ils sont détrônés par la Tesla Model 3, avec 24.911 unités écoulées, d’après le classement établi par AAA Date, rapporte Capital.

Si le marché automobile a quasiment stagné en 2021, avec 1,66 million de voitures neuves vendues en France, le marché de l’électrique, lui, se porte bien. 162.000 véhicules électriques ont été vendus l’an passé, selon NGC-Data. Soit une hausse de 45,6 % par rapport à l’année précédence. Selon AAA Data, l’électrique aurait même atteint 15 % de parts de marché en décembre 2021. « Ce n’est pas loin du diesel qui poursuit son déclin. Il ne représente plus que 17 % des ventes contre 71 % en 2009 », précise le cabinet.

Importante progression de Dacia

Une croissance qui peut notamment s’expliquer par le succès de Tesla. Le constructeur a baissé ses tarifs pour faire en sorte que ce modèle soit éligible au bonus écologique de 6.000 euros. La seconde place est occupée par la Renault Zoé, avec 23.573 unités vendues, suivie de la Peugeot 208 électrique, avec 17.858 ventes. Ces modèles sont suivis de la Dacia Spring, qui connaît une importante progression avec 11.500 exemplaires vendus. Un succès qui peut s’expliquer par son prix : moins de 13.000 euros après déduction du bonus.

Le premier SUV du classement se retrouve à la 7e place : le Kia e-Niro. Celui-ci se trouve pourtant en fin de carrière, avec un nouveau modèle qui doit le remplacer cette année. 6.305 unités s’en sont vendues, soit plus que la Volkswagen ID3, qui peine à convaincre, tout comme le modèle ID4. L’année n’a pas été beaucoup plus facile pour Opel, avec sept fois moins de ventes pour la Corsa électrique par rapport à la Peugeot 208 électrique, malgré de nombreuses similitudes et un prix moins élevé.